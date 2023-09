La deroga "Pesce fresco grazie a loro"

In banchina per salutare e ringraziare i pescatori rientrati al Mandracchio dopo la pescata ‘straordinaria’. L’assessore Angelo Eliantonio, l’organizzatore della Festa del Mare, ieri mattina ha voluto essere presente al ritorno delle imbarcazioni che hanno avuto il via libera per una battuta di pesca speciale, ossia una serie di ‘cale’ consentite per garantire le degustazioni dei due giorni della festa. In effetti siamo ancora in regime di Fermo Pesca (per almeno un altro paio di settimane), ma il Ministero dell’Agricoltura, vista l’occasione particolare ha voluto concedere una deroga: "La Festa del Mare è anche il legame con il porto, la pesca e i suoi protagonisti, ossia i pescatori – sono le parole di Eliantonio – Stanotte (ieri, ndr) è stata effettuata una pesca straordinaria con un numero di ‘cale’ sufficiente per il pescato da servire sabato e domenica al pubblico in piazza Cavour. Per questo stamattina (ieri, ndr) sono andato direttamente al Mandracchio al loro rientro dopo la battuta di pesca per salutarli e ringraziarli". Le imbarcazioni della marineria dorica a uscire in mare l’altra notte sono state tre: l’Ariete il Bismark e il The Best. Una pescata dalle 4 alle 11 di ieri mattina.