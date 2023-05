La Fabriano-Pergola ora può sorridere

Ci siamo, sono stati quasi completati i lavori di completamento della Fabriano Pergola. Già partite le prenotazioni per le giornate in treno storico sulla ferrovia subappennina italica. La prima corsa sarà il 25 giugno e ne seguiranno, per il momento altre due l’1 e il 2 luglio. Si parte da Ancona per arrivare a Pergola passando per Fabriano e Sassoferrato. Sono proceduti spediti i lavori per rifare, daccapo, il binario della linea ferroviaria Fabriano-Pergola nel tratto dove è stato spazzato via dall’alluvione dello scorso settembre. In questi giorni si sta lavorando in particolare nel tratto di Sassoferrato. L’obiettivo che appare ora raggiunto era di far tornare i turisti a fine giugno. Siamo a Monterosso Stazione di Sassoferrato, lungo la strada provinciale che conduce a Pergola. Qui le rotaie sono state spazzate via dalla furia dell’acqua. La ditta incaricata è al lavoro e si procede a passi spediti. In via di sistemazione anche i passaggi a livello. In questa zona, una delle più colpite dall’emergenza del 15 settembre scorso la linea ferroviaria è nuova di zecca.