La Festa dei Folli invade Corinaldo: circo, teatro e spettacoli di strada

Tutto pronto a Corinaldo per ‘La Festa dei Folli’, una quattro giorni dedicata alle arti performative che animerà il borgo con teatro di strada, circo contemporaneo, musica dal vivo e tante iniziative uniche e originali, condite da un pizzico di sana ‘pazzia’.

Si inizia questa mattina (ore 10) con ‘RiCiclo – Carosello a pedali’ (largo X Agosto), il mercatino di artigianato locale ‘Colori di Primavera’ (via del Corso), i giochi di strada e attività con materiali di recupero (piazza Il Terreno), la partenza del gioco ‘TSO Trova Scopri Osserva’ e la passeggiata ‘Per le rame da matto’ (Porta del Mercato). A seguire, dalle 11, ‘Yoga della risata’ a cura di ‘La Voce del Cuore’ (piazza Il Terreno) ed esibizioni della Compagnia Samovar (‘Officina oceanografica sentimentale’) e Davide Gibbo Fontana (‘Talchè’), entrambe in largo XVII Settembre. Alcuni di queste iniziative saranno replicate nel pomeriggio.

Alle 14 in via Borgo di Sotto spazio all’animazione di ‘The Crazy Run’. Alle 15 in piazza Il Terreno la compagnia Teatro del Cacao presenta ‘Rosso a spasso’, mentre un’ora dopo dal piazzale del Gioco del Pallone partirà ‘The Crazy Run’, la folle corsa colorata, cui seguirà l’"Horror puppets show" di El Bechin (largo XVII Settembre). In serata (ore 21) piazzale del Gioco del Pallone ospiterà il concerto dei Capabrò. Domani la giornata prenderà il via alle ore 14, e seguirà la falsariga della prima. Torneranno infatti ‘RiCiclo – Carosello a pedali’, ‘Caimercati – Giochi di strada e attività con materiali di recupero’, il mercatino di artigianato locale, la Compagnia Samovar, il gioco ‘TSO Trova Scopri Osserva’, El Bechin e il Teatro del Cacao. Alle 19 da piazza Il Terreno prenderà il via ‘A riveder le stelle’, passeggiata notturna a cura di PerTerra e Nana.

A seguire, sempre nella piazza principale di Corinaldo, risuonerà la musica del dj Dakani (hip-hop & vynil scratch). Sempre nello stesso luogo, alle 21.30, è in programma ‘Comedy Show’ a cura di Stand-up Comedy Marche. Si chiude alle ore 23 nel piazzale del Gioco del Pallone con il dj set di Morru, a base di afro, reggaeton, reggae e tropical bass. Ad animare le giornata di sabato e domenica saranno, tra gli altri, il ‘Fisarmoniciclo’ itinerante con Barba di Capra, la Brigata Totem con ‘Hobo - The playful ramingo’ e la band No Funny Stuff (bluegrass, blues, ragtime jugband).

Tutti gli appuntamenti della ‘Festa dei Folli’ sono a ingresso libero. Per informazioni e aggiornamenti: www.festadeifolli.it.