La festa d’inizio anno della scuola Venerini

Ieri nella Chiesa di San Domenico la Scuola Venerini di Ancona ha festeggiato l’inizio dell’anno scolastico come di consueto con una celebrazione aperta anche ai genitori degli alunni e a tutta la comunità che desidererà condividere questo momento di preghiera assieme a noi.

La scuola paritaria è un’istituzione nel territorio da ben duecento due anni e ancora oggi è un’eccellenza e sicurezza per quelle famiglie che credono non solo nelle sue attività all’avanguardia come la madrelingua inglese fin dall’infanzia, l’informatica, il teatro ed i progetti musicali, ma credono in uno stile educativo cattolico che accompagni i bambini nella loro crescita in un ambiente familiare e ricco di valori.

Dopo la celebrazione a cui ha presenziato anche il sindaco Daniele Silvetti, la festa ha continuato all’interno della scuola, nel suo bel cortile affacciato sulla città. "Educare per liberare" era il motto di Santa Rosa fondatrice della scuola, ancora oggi queste parole sono la guida per i docenti che con passione si dedicano all’insegnamento. "Auguriamo a tutti gli studenti di Ancona e non solo, un anno “pieno” vissuto sempre con consapevolezza e curiosità del mondo che ci circonda".