Regione Marche celebra la Giornata regionale della Polizia locale in concomitanza con la Giornata della Legalità. Una mattinata di festa, in presenza del sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, delle massime autorità istituzionali, civili e religiose e delle scuole, dedicata agli operatori della Polizia locale della Regione Marche che verranno premiati per l’impegno e la dedizione verso le necessità delle persone, in particolare le più deboli, sempre in prima linea per la sicurezza dei cittadini e contro il degrado ambientale e urbano. Come spiegano dalla Regione, il programma prevede l’inizio delle celebrazioni alle 9 al Monumento ai caduti per la cerimonia di resa degli onori ai Caduti per la legalità.