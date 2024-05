La Goldengas pronta a tuffarsi nei playoff: sfida col Loreto Pesaro

Ancora qualche giorno di riposo e poi la Goldengas si tufferà nei playoff con il turno considerato dagli addetti ai lavori il più difficile e il meno gradito, quello contro il Loreto Pesaro. I biancorossi avranno il vantaggio del fattore campo avendo chiuso al quarto posto ma i pesaresi, pur soltanto quinti per una prima parte di stagione non all’altezza delle grandi ambizioni della vigilia, nella seconda fase hanno dimostrato tutta la loro forza e la serie, al meglio delle tre partite, si presenta come la più equilibrata dei quarti. Gara 1 si giocherà a Senigallia mercoledì 8 maggio alle ore 20.30, gara 2 a Pesaro domenica 12 alle 18, l’eventuale gara 3 ancora a Senigallia mercoledì 15 maggio alle 20.30. Chi vincerà questa serie affronterà in semifinale la vincente della sfida tra il favorito Matelica e il Ferentino. Questa serie inizia già in questo fine settimana visto che la gara 1 è prevista a Castelraimondo, parquet di casa del Matelica, domenica 5 maggio alle ore 19. Il ritorno si giocherà invece nel Lazio domenica 12 maggio alle ore 18, con eventuale gara 3 di nuovo a Castelraimondo, mercoledì 15 maggio alle ore 21. Tutte le serie, sia i quarti di finale, che le semifinali, che le finali, sono al meglio delle tre partite. Sale in B Nazionale chi vince la finale mentre chi la perde gioca uno spareggio con la perdente della finale della Conference Sud per un altro posto nella categoria superiore dove le Marche schierano già Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi.

Andrea Pongetti