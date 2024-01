La Goldengas si gioca moltissimo con Pesaro

Settima giornata di ritorno in serie B Interregionale con attenzione in gran parte sul match clou del PalaPanzini, dove domani, alle ore 18, si affrontano due delle leader, Goldengas Senigallia e Loreto Pesaro.

Dopo il turno infrasettimanale infatti ben quattro le squadre al comando del girone E con 24 punti: Senigallia, Matelica e le due pesaresi Bramante e Loreto. Ci si gioca moltissimo tra Goldengas e Loreto: il quartetto sembra infatti ormai vicinissimo ad occupare i primi quattro posti che faranno accedere al girone Gold con le prime quattro del raggruppamento laziale: qui, si ripartirà con i punti conquistati negli scontri diretti precedenti e dunque chi vince tra Goldengas e Loreto nella seconda fase riprenderà con 2 punti in più. La Goldengas ha appena inserito un giocatore. Al posto del partente Bassi, ecco il play Riccardo Tornatore, classe 2003, cresciuto nelle giovanili di Varese: in questa stagione era fermo, lo scorso anno 6.5 punti di media nel Settimo Milanese, C Gold lombarda. "Vengo in una piazza storica e prestigiosa, sono contentissimo: per me è grande occasione", sottolinea. Nel Loreto gli indimenticati ex Ligi (gm), Foglietti (coach) e Battisti (play). Coach Gabrielli (Goldengas): "mi aspetto un grande sostegno dal PalaPanzini, questa squadra, per quello che sta facendo, lo merita".

Arbitrano Menicali di Fermo e Pratola di Francavilla (Ch). Anticipa ad oggi invece la Stamura Ancona, che attende il Matelica alle ore 18 (e non alle abituali 19) al PalaRossini. Di fronte una delle prime in classifica, reduce però da tre brutti ko consecutivi e in non buone condizioni fisiche; brutto però anche il ko stamurino nell’infrasettimanale, che va riscattato almeno sul piano della prestazione. Arbitrano Sperandini di Corridonia (Mc) e Ciaralli di Potenza Picena (Mc). Andrea Pongetti