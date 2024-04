La Jesina si gioca tutto a Civitanova. Castelfidardo in cerca del pass

Trasferta ostica, almeno sulla carta, per il Castelfidardo che sul campo dell’Azzurra Colli - orfano di Imbriola squalificato - vorrà ottenere il pass per i playoff. Ai fidardensi per stare tranquilli serve un pareggio, ma attenzione a un’Azzurra affamata di punti per evitare l’ultimo posto. L’Osimana senza obiettivi di classifica - visti i playoff sfuggiti da un paio di settimane - sale a Urbino dove vorrà chiudere in bellezza. Sarà l’ultima partita ufficiale per il difensore Claudio Labriola (foto) che lascia il calcio giocato, ma forse non l’Osimana, perché potrebbe essere proprio Labriola l’allenatore della prossima stagione. Tutta da scrivere invece la sorte stagionale della Jesina che scende a Civitanova, per affrontare la capolista dell’Eccellenza che assapora il gusto della promozione in D. Servirà un miracolo alla squadra di Strappini per evitare i playout visto che tutto lo stadio spingerà la Civitanovese a coronare il sogno promozione. La Jesina - orfana di varie pedine e con Zagaglia febbricitante - dovrà, per cogliere la salvezza diretta, vincere e sperare che non facciano altrettanto Atletico Azzurra Colli e Monturano. Eccellenza, ultima giornata. Oggi: Atletico Azzurra Colli-Castelfidardo, Civitanovese-Jesina, K Sport Montecchio Gallo-Chiesanuova, Urbino-Osimana, Montegranaro-Sangiustese, Montegiorgio-Tolentino, Maceratese-Monturano, Urbania-Montefano. Classifica: Civitanovese 56; Montefano 54; Chiesanuova 52; Castelfidardo e Urbino 48; K Sport Montecchio 45; Osimana 43; Montegranaro e Maceratese 42; Urbania 39; Tolentino 37; Jesina 28; Montegiorgio 23; Sangiustese 22; Atletico Azzurra Colli 20; Monturano C.19.