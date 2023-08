La malattia ha spento il sorriso di Francesca: addio alla dottoressa

Il mondo della sanità locale in lutto per la scomparsa della dottoressa Francesca Pasqualini. La morte della professionista è sopraggiunta ieri mattina dopo una lunga malattia. Francesca Pasqualini è stata Direttore Medico della Unità Operativa Screening dell’Ast Ancona: "Grande professionista – si legge in una nota diffusa ieri dall’azienda sanitaria territoriale, un tempo Area Vasta 2 dell’Asur guidata da Nadia Storti – ha saputo coniugare in questi anni il suo amore per la prevenzione con competenze e conoscenze scientifiche raggiungendo elevati risultati per l’adesione allo screening, le diagnosi precoci di tumori e migliori terapie e qualità".

La dottoressa Pasqualini è stata anche coordinatrice dell’attività di screening per tutta la Regione Marche: "Oltre alla sua professione – prosegue la nota – Francesca ha curato con dedizione e amore la sua famiglia, il marito Paolo Ottaviani, dirigente veterinario della Ast Ancona, e i figli Ilaria e Luca ai quali tutti i colleghi di Francesca rivolgono le loro più sentite condoglianze. Ciao Francesca, grazie per quello che ci hai donato, il tuo sorriso sarà sempre con noi". Le esequie del medico anconetano sono state fissate: "Per chi volesse salutare Francesca – concludono le persone care vicine alla defunta – ci si può recare presso la sala del commiato di via 1° maggio, a Sirolo, oggi dalle ore 10 alle 18,30".