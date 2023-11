La mensa tra le top in Italia: per Foodinsider è quarta

"Jesi si conferma per l’ottavo anno consecutivo tra le migliori mense scolastiche italiane, guadagnando il quarto posto nella classifica 2022-23 redatta dall’osservatorio Foodinsider". A renderlo noto l’amministrazione comunale che spiega: "Rispetto allo scorso anno, il servizio mensa della nostra città, gestito da JesiServizi (a cucinare è la ditta Camst-Cirfood che si è agiudicata l’appalto, ndr), guadagna una posizione tra i 58 centri monitorati in Italia, con un rating cresciuto da 168 a 181 punti. Davanti a Jesi, nell’ordine Fano, Cremona e Parma. Dietro Sesto Fiorentino, Rimini e Ancona (170). "In un anno in cui il rapporto segnala la tendenza a livello nazionale dei gestori a compensare l’incremento dei costi con una minore qualità delle derrate – spiega Gianluigi Paoletti, amministratore unico di Jesiservizi – la proposta jesina si è distinta per l’impegno volto a preservare intatta sia l’alta qualità dei cibi che il mantenimento del livello di eccellenza raggiunto dal servizio, dando continuità ad un percorso potenziato all’inizio del 2022 con l’acquisizione del centro cottura centralizzato". "Le ragioni del prestigioso riconoscimento – aggiungono dal Comune – sono da ricercare, oltre che nella qualità delle derrate e dei piatti proposti, nella scelta operata da JesiServizi, d’intesa con la commissione mensa, di attribuire al pasto di mezzogiorno, pari a una produzione giornaliera di 15001600 pasti, una valenza non solo nutritiva, ma anche di educazione a una sana alimentazione".