Al circolo Acli di Castelferretti la commovente testimonianza di Romina Scaloni che, oggi alle 21.15, presenterà il suo libro ‘La mia storia con l’untore – 4 maggio 2018’. Un testo per sensibilizzare le persone sul tema dell’Hiv, sull’importanza della prevenzione e soprattutto per far sì che ciò che le è successo non accada più ad altri. Un libro scritto come una sorta di terapia, dove Romina sfida la rabbia che la stava logorando, specie nelle difficili fasi del processo: "Il libro è nato come percorso per ritrovare la serenità. Sopprimere la mia sofferenza non era la soluzione. Così ho iniziato a scrivere, lasciando che i pensieri ed emozioni si trasformassero in parole, e questo processo è stato sorprendentemente rivelatore. È diventato il mio modo di respirare a pieni polmoni e di iniziare a guardare la vita con rinnovato ottimismo". Romina racconta anche dell’incontro con Claudio Pinti, oggi in carcere dopo la condanna definitiva in Cassazione. L’intervista sarà condotta da Daniela Losasso, vicepresidente Acli. Hanno collaborato Graziano Marchegiani, Filippo Gabrielli, Gabriele e Francesco Gambella.