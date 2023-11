La Mint Vero Volley non sbaglia, 3-0 a Modena

Seconda vittoria esterna per la Mint Vero Volley Monza, capace di espugnare anche il Pala Panini con un triplice 25-19 contro la Valsa Group Modena. La squadra maschile del Consorzio, reduce dalla sconfitta casalinga con la Sir Susa Vim Perugia poi trionfatrice nella due giorni di Biella dedicata alla Supercoppa, ha dato una bella prova di forza contro un’altra big, dopo quella offerta all’esordio stagionale sul campo della Cucine Lube Civitanova. Anche in terra emiliana a fare la differenza è stato il servizio, vera arma in più dei brianzoli, con Ran Takahashi mortifero al pari di Arthur Sczwarc, l’opposto che è stato scelto come titolare dopo aver salutato Georg Grozer. Dall’altra parte la Valsa Group Modena, vittoriosa al tie-break nelle prime due uscite contro l’Allianz Powervolley Milano e la Rana Verona, a differenza delle precedenti occasioni dopo una brutta partenza non è riuscita a reagire, nonostante la buona prestazione dell’ex Vlad Davyskiba.

Monza, alla seconda vittoria per 3-0, tornerà in campo mercoledí sera nel turno infrasettimanale di Superlega, ancora in trasferta, a Verona. Domenica pomeriggio invece all’Opiquad Arena arriverà la Gioiella Prisma Taranto. A questo punto l’obiettivo è vincere entrambe le sfide per rimanere in alto in classifica.

MODENA-MINT VERO VOLLEY MONZA 0-3 (19-25, 19-25, 19-25). A.G.