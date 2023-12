"La musica del nuovo millennio" protagonista al Santa Monica

Si annuncia un lungo sabato sera al Santa Monica di Ancona. Il locale situato nel complesso del PalaPrometeo ‘Rossini’ oggi, a partire dalle ore 21, propone ai suoi ospiti ‘Generation Z . La musica del nuovo millennio’, che, come spiega chiaramente il titolo, avrà come protagoniste alcune delle canzoni più celebri uscite dal 2000 fino ai giorni nostri. A mixare magistralmente i brani sarà Ricky Esse Dj, il quale accompagnerà gli ospiti del Santa Monica dal termine della cena, proseguendo nel dopocena e oltre. Sarà una notte tutta da ballare, al ritmo della migliore musica dell’ultimo quarto (quasi) di secolo. Per informazioni e prenotazioni dei tavoli: 0712862577 (voce) e 3518846706 (chat whatsapp).