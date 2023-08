La pavimentazione davanti al Duomo è a rischio

OSIMO

Di segnalazioni al Comune di Osimo ne sono già arrivate diverse. Tempo fa era corso ai ripari ponendovi rimedio ma il problema si è ripresentato in queste ore in tutta la sua gravità. La pavimentazione di fronte al duomo di San Leopardo è pericolosamente saltata in diversi punti. Alcuni anziani hanno lamentato il problema dopo essere inciampati. Anche per le auto il transito è rischioso lungo quel tratto. Il municipio ne ha ripreso nota e a breve dovrebbe essere tutto sistemato. Continuano intanto i lavori di manutenzione stradale in città, come quelli in via San Biagio di competenza Astea. Un intervento importante per compensare i disagi che la frazione subirà nei prossimi mesi, quando durante il cantiere per i sottoservizi in via Flaminia I, il traffico sarà deviato da via Sbrozzola a via Colle San Biagio e, appunto, in via San Biagio, la quale risultava ormai usurata. I tratti che saranno rinnovati sono sostanzialmente quello principale tra l’incrocio con via Sbrozzola e quello con via Molinaccio e alcuni piccoli frustoli avvicinandosi al cimitero. Per quanto riguarda il cantiere in via Flaminia I, con nuovi sottoservizi e asfalto, Astea incontrerà nei prossimi giorni la ditta alla quale ha affidato i lavori, che dovrebbero partire a metà settembre con tre step dalla Gironda al bivio con via Sbrozzola, poi da qui al bivio con via Abbadia e poi dalla rotonda della Gironda a via Guazzatore. Durante il primo step il Comune lascerà a doppio senso via San Biagio come sollecitato dai residenti.