La Pieralisi piega Trevi e prende la posta piena

3

TREVI

1

PARZIALI: 25-16, 25-19, 22-25, 25-14

PIERALISI : Quinteros, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa 2, Paolucci 14, Peretti 1, Castellucci 19, Marcelli n.e., Miecchi 1, Pomili 8, Milletti 16, Moretto 14. All. Sabbatini.

LUCKY WIND TREVI: Di Arcangelo 1, Della Giovampaola 6, Tizi n.e., Danaila 13, Natalizia (L), Pioli n.e., Kraja 2, Corradetti 9, Mariano, Sirci, Casareale 9, Gresta 8. All. Camiolo.

Arbitri: Marini e Santinelli

Altra vittoria da tre punti per la Pieralisi che stavolta al PalaTriccoli non delude sfruttando appieno il fattore campo. Trevi finisce ko in quattro set. La Pieralisi fa la differenza nel primo set grazie all’attacco e servizio, con Milletti che chiude a muro. La formazione di casa poi viaggia spedita nel secondo parziale. Solo nel terzo set le marchigiane soffrono il ritorno di Trevi che difende e contrattacca bene, anche se è il fondamentale del servizio a fare la differenza. Tutt’altra musica nel quarto parziale dove attacco e muro girano alla perfezione nelle jesine che chiudono con un tocco di prima intenzione di Pepa.