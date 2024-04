La Pieralisi vince e ritrova il secondo posto

S.LUCIA

0

JESI

3

Parziali: 20-25, 22-25, 20-25

ICS VOLLEY SANTA LUCIA: Cottone 8, Cherubini n.e., Croci 2, De Arcangelis 10, Viselli 1, Culiani 9, Sturabotti 7, Gatto, Colonelli, Mazzoni 6, Cesaroni, Rumori (L1), Gargano (L2). All. De Gregoriis.

PIERALISI JESI: Quinteros 1, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 6, Peretti 9, Castellucci 11, Marcelli n.e, Miecchi n.e., Pomili 11, Milletti 5, Moretto 15. All. Sabbatini.

Arbitri: Mastrogiovanni e Scudiero

La Pieralisi ritorna al secondo posto. Grazie alla vittoria sul campo di S.Lucia e alla sconfitta di Cesena. Gionata da ricordare per la formazione di Sabbatini che si lascia alle spalle la beffarda sconfitta casalinga contro la capolista Castelfranco di Sotto. La Pieralisi ritorna da Roma con l’intera posta in palio al termine di una gara impegnativa. Le padrone di casa, a caccia di punti salvezza, fanno di tutto per mettere in difficoltà le jesine nel primo set. Anche nel secondo set la Pieralisi conferma di avere una marcia in più. Attacco e muro poi nel terzo set permettono di chiudere la sfida.