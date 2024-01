La pioggia non spegne la festa a San Silvestro

Oltre duemila persone in piazza per l’ultima notte dell’anno, nonostante la pioggia. Entusiasti gli organizzatori dell’associazione Gold Eventi per la buona riuscita dell’evento che ha acceso la piazza senza problemi di ordine pubblico o sicurezza. "Una serata ricca di divertimento e di voglia di stare insieme, con l’obiettivo di sentirsi una comunità – sottolineano -. Bravissimi i giovani dj fabrianesi Manuel Marà e W8&Phase che hanno dimostrato carattere nell’affrontare una serata non facile dal punto di vista meteorologico ma che hanno comunque dato il meglio della loro selezione musicale".

Per il countdown la consolle è stata gestita da Dj Pato che ha condotto i fabrianesi al nuovo anno con un coinvolgente ed instancabile ritmo in una piazza del Comune in festa, accompagnato dalla voce di Alessandro Vignoli. Dopo la mezzanotte in consolle è arrivato il carismatico Rudeejay, che ha infuocato la piazza con il suo show unico ed innovativo, completando la magia. Sul palco per i saluti istituzionali il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. "Un capodanno bagnato dalla pioggia – commenta il sindaco Daniela Ghergo - che non è riuscita a rovinare la festa in piazza del Comune dei tanti che si sono ritrovati per il brindisi di fine anno. Un ringraziamento particolare va alla Gold Eventi e agli organizzatori per aver regalato una grande serata di musica e animazione alla città e alle forze di polizia che hanno vigilato per garantire l’incolumità di tutti i presenti. Accogliamo questo nuovo anno con positività e ottimismo. Guardiamo con fiducia al futuro e impegniamoci a costruirlo. Buon anno a ciascuno di noi. Buon anno Fabriano".

Gold Eventi e Radio Gold hanno donato a Rudeejay una filigrana, realizzata dai mastri cartai fabrianesi con il suo logo personale. Proficua anche la collaborazione con la discoteca Bohemia di Fabriano, che ha offerto nel Bohemia Point durante la serata il servizio navetta gratuito andata e ritorno e che ha registrato un grande successo di pubblico. "Tante emozioni per questa serata indimenticabile - dichiara il presidente di Gold Eventi Luciano Robuffo - che ha dimostrato come l’impegno, la passione e il tanto amore che abbiamo per la nostra città sia stato ampiamente ricambiato con questa affluenza numerosa e commovente".

Durante la notte i carabinieri della compagnia fabrianese hanno controllato 48 persone e 31 veicoli. Tutti i conducenti sono risultati in regola con i limiti alcolici e nessuna criticità sarebbe stata registrata dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Sara Ferreri