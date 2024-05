La polizia locale trova la droga in un casolare abbandonato

Proseguono senza soluzione di continuità gli interventi del nucleo di sicurezza urbana della Polizia locale, al fine di reprimere lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nel territorio comunale, specie tra i più giovani.

Negli scorsi giorni gli agenti hanno fatto irruzione in un casolare abbandonato nella zona a nord di piazza Mazzini e hanno scoperto circa mezzo etto di hashish e materiale vario per il taglio e il confezionamento delle dosi. La droga, prontamente sequestrata, era stata lasciata lì da qualcuno non ancora individuato e con buona probabilità, prima o dopo, sarebbe stata ripresa per poi essere spacciata. In un’operazione distinta ed effettuata ad inizio settimana, invece, gli operatori di Palazzo Bianchi hanno esteso le verifiche in un’altra abitazione vuota e in degrado e, in quel caso, hanno individuato una donna in possesso di stupefacenti per uso personale.

La stessa, quindi, è stata segnalata alla Prefettura di Ancona. Parallelamente, gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno portato avanti anche le attività di identificazione delle persone presenti a Falconara, alcune delle quali straniere, sia in spiaggia che nei pressi della stazione, dove – in passato – sono emersi fenomeni di irregolarità o, ancora, sono stati scoperti dei pusher. Complessivamente sono state identificate dieci persone.

Da ultimo, è finito nei guai un ambulante, intento a vendere abusivamente i suoi prodotti al mercato cittadino, pur senza le adeguate autorizzazioni e, dunque, non in regola con i documenti. L’uomo, anch’egli di origine straniera, è stato multato e la merce è stata posta sotto sequestro.

Nei suoi confronti, ora, non sono da escludere provvedimenti in materia di permesso di soggiorno da parte dell’autorità giudiziaria competente. E a proposito di sicurezza, ma in questo caso applicata alle attività di Polizia stradale e posti di controllo, anche con l’ausilio delle unità cinofile, è stata organizzata per sabato, dalle 9 alle 12.30, all’auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti, una giornata di formazione e studio per gli operatori di polizia. L’evento, gratuito, è promosso dall’associazione professionale International Police Training System, in collaborazione con il Comando di Polizia locale di Falconara. Per aderire è obbligatoria la prenotazione su www.ipts.it. Per gli agenti è gradita la partecipazione in uniforme operativa. Vista l’opportunità messa a disposizione del personale, si profilano buoni numeri in termini di presenze.

Giacomo Giampieri