La primavera fa sbocciare sagre ed eventi

Il commercio primaverile si sta svegliando a Osimo aspettando le sagre e il calendario degli eventi estivi. A Osimo è già pronto, in anticipo, il tanto atteso calendario delle sagre che vanta un numero da record a livello marchigiano. Nonostante le difficoltà a livello organizzativo, grazie all’impegno di tanti volontari, le sagre si faranno, tutte o quasi, anche quest’anno. Due sono venute meno ma ce ne sono di nuove raggiungendo i 16 eventi che coinvolgono tutta la città. E’ tornato tutto pienamente ai tempi pre covid dopo le cancellazioni prima e poi i forti limiti imposti. Gli organizzatori devono rivolgersi al Suap per la procedura che vede il coinvolgimento della Commissione di pubblico spettacolo qualora la sagra ospiti un palco per concerti. Con i primi caldi intanto gli esercizi commerciali del centro e non solo stanno allestendo i tavolini all’esterno dei propri locali, i dehors. I commercianti pagano per tutto l’anno l’occupazione del suolo pubblico che però il Comune ha scontato al 50 per cento per incentivare il commercio. Tanti i turisti accolti in città già per il ponte pasquale alle grotte e diversi quelli che hanno partecipato alle passeggiate culturali. Per le sagre si parte dal 31 maggio al 2 giugno con quella dei primi piatti a Campocavallo, poi si prosegue dal 6 al 9 con San Biagio in festa, dal 14 al 16 sarà la volta della Sagra del Leone stavolta a Campocavallo, non all’ex Foro Boario dove stanno per partire i maxi lavori di restyling e dal 27 al 30 la festa dei vincisgrassi in piazzale Europa. Dal 5 al 7 luglio la Festa della sangria a Casenuove, dal 12 al 14 della grigliata a Passatempo, dal 19 al 21 dello spaghetto a Campocavallo e dal 26 al 28 del mojito all’Abbadia. Dall’1 al 4 agosto del Covo a Campocavallo, dal 9 all’11 quella della rana a Passatempo, il 1 e 11 Rivivi 700 in centro, dal 16 al 18 della bruschetta alla Stazione e dal 23 al 25 del frizzantino a Campocavallo. Dal 30 agosto al primo settembre della birra a Campocavallo, dal 6 all’8 del toro a Padiglione e dal 25 al 27 ottobre il Castagna day in centro. Intenso sarà comunque il supporto a sicurezza e viabilità da parte degli agenti della Municipale: anche se infatti sono decadute le restrizioni anti Covid sugli assembramenti e altro, rimangono in piedi quelle post eventi di Torino. Per tutti gli eventi in centro le chiusure alla viabilità in centro storico saranno le stesse del mercato del giovedì, nelle frazioni ci saranno diversi cambiamenti.

Silvia Santini