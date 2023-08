La proposta del Pd: assistenza sanitaria a chi resta in strada

Diritto alla salute per i senza fissa dimora, una proposta di legge preparata da Antonio Mastrovincenzo (Partito Democratico), sarà presentata a settembre in consiglio regionale dal gruppo Dem. Una proposta che potrebbe trasformarsi in un voto bypartisan, dunque sostenuta anche dalla maggioranza, in grado di allineare le Marche ad altre Regioni (Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, Puglia, con guide di diverso colore politico) dove la legge è già in vigore: "Nel nostro Paese se perdi la casa e la residenza perdi anche il medico di base – afferma Mastrovincenzo –. L’art. 32 della Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo. Per l’attuale normativa però restano esclusi dall’iscrizione nell’elenco degli assistiti, i cittadini italiani senza fissa dimora, non rientrando in nessuna delle previsioni normative elencate. E così decine di migliaia di persone si ritrovano oggi private di un diritto primario, di quel supporto fondamentale che è rappresentato dal medico di base. Una privazione gravissima, che danneggia ulteriormente coloro che vivono già in grandi difficoltà economiche". Nel testo di legge si stabilisce che la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore, adotti un atto in cui siano indicate le modalità e le procedure che disciplinano l’iscrizione.