La provocazione. Sciarpa e maglia del Milan alla festa scudetto dell’Inter

L’Inter vince lo scudetto e si laurea Campione d’Italia: rissa sfiorata in largo XXIV Maggio, proprio di fronte a Palazzo del Popolo, e auto dei tifosi sulla pedonale davanti al Comune. È accaduto nella notte a cavallo tra il 22 e il 23 aprile, in pieno centro tra colpi di clacson e caroselli. Scene di festa e di allegria che hanno rincuorato i tifosi nerazzurri, felici della vittoria dopo i gol di Acerbi e Thuram, che hanno sconfitto i rossoneri in casa Milan. Uno di loro, un giovane tifoso milanista, si è presentato in piazza, forse per provocazione, con la sciarpa rossonera e la maglia da calcio della sua squadra. I tifosi nerazzurri non ci hanno visto più. E in particolare un padre di famiglia, con moglie e figli al seguito, all’angolo con via Vecchini ha incominciato ad inveirgli contro: "Oh sce*o, vai a casa. Imbecille, vattene". Lui, per tutta risposta, stava appoggiato ad un palo a godersi lo spettacolo.

Intanto, le auto degli interisti, con bandiere e striscioni al seguito, hanno invaso tutta la zona del quartiere Adriatico, dal Monumento a via XXIX Settembre. Alcune vetture sono state fotografate dagli abitanti sopra la pedonale davanti la sede del Comune: "Bello festeggiare, ma senza rovinare gli arredi urbani e la propria città. Tra l’altro, proprio qui, gli operai erano a lavoro fino a qualche giorno fa. Siete poco civili", ha detto un signore mentre rincasava.

Nicolò Moricci