La ragazza sparita due anni fa. Cadavere dentro un casolare: "Potrebbe essere di Andreea"

Una porzione del giubbotto (bianco) e una scarpa. Sono questi gli elementi che fanno pensare ai carabinieri che il cadavere rinvenuto ieri pomeriggio attorno alle 14 in un casolare di Montecarotto, vicino a Jesi, sia di Andreea Rabciuc. La ragazza scomparve la notte tra il 11 e il 12 marzo 2022 esattamente dalla stessa zona in cui ieri è stato ritrovato il corpo: la roulotte nella quale la giovane di origini romene, campionessa di tiro a segno, avrebbe partecipato a un festino insieme a due amici e al fidanzato, Simone Gresti, si trova a pochi chilometri di distanza. Ad accorgersi del corpo, in una stanza a pian terreno di questo casolare che si affaccia lungo la Montecarottese, è stato uno dei proprietari: "Io e mio fratello ci siamo venuti altre volte, anche di recente, ma in quella stanza non eravano mai entrati perché era pericolante. Se c’era qualcosa non avremmo potuto vederla".

Sarà anche così, ma quello che salta agli occhi è che questo casolare e tutta l’area circostante, sono stati più volte oggetto di investigazioni da parte dei carabinieri da due anni a questa parte. Il magistrato che coordina l’inchiesta sulla scomparsa di Andreea, la dottoressa Irene Bilotta, ha fatto controllare meticolosamente tutta la zona con l’ausilio di cani molecolari e droni. In tutto questo tempo non è stata trovata nessuna traccia significativa. Questo fatto apre diversi, possibili scenari. Non è escluso neppure che il corpo possa essere stato portato in quel casolare in un secondo momento. In sostanza, secondo l’ipotesi investigativa più accredita, Andreea sarebbe stata uccisa. Gresti è l’unico indagato, per sequestro di persona e occultamento di cadavere. L’assassino o gli assassini, si sarebbero disfatti subito del cadavere. Spostarlo dopo potrebbe essere stato molto pericoloso. Per tutta la notte la zona attorno al casolare è stata fatta oggetto di ricerche alla luce delle fotoelettriche. Il compito fondametale nelle prossime ore sarà quello del medico legale che dall’esame di ciò che è rimasto di quel corpo dovrà capire la causa del decesso, attraverso l’analisi di possibili tessuti, liquidi e ossa. Verrà eseguita anche la prova del Dna per appurare che si tratti proprio di Andreea Rabciuc. Al momento della scomparsa, la ragazza indossava un giubbotto bianco, una felpa con la stampa di "Tom e Jerry", degli scarponcini neri e uno zainetto fluo. Andreea aveva diversi tatuaggi, uno su un dito della mano sinistra.