La rassegna di teatro ragazzi protagonista alla Nuova Fenice

E’ partita, già con successo, la stagione 2024 del "Teatro dei ragazzi" a Osimo che per l’occasione ha aperto le porte del teatro La Nuova Fenice di Osimo. Dopo l’appuntamento di ieri con "Fiabe sfasate" dell’istituto comprensivo "Bruno da Osimo" – scuola primaria tempo pieno, si continua domenica alle 17.30 con "Noi ci resta che Lourdes" del centro diurno Fonte Magna (testo e regia di Cecilia Menghini).

Si prosegue lunedì alle 21 con "Questa volta ci provo io", laboratorio teatrale genitori, docenti, collaboratori scolastici dell’istituto comprensivo "Trillini", scuola secondaria di primo grado "Leopardi" al Borgo e martedì alle 18 con "Valeria sei in ritardo" del comprensivo "Bruno da Osimo", scuola primaria tempo prolungato,. Ancora mercoledì (29) alle 21 il sipario si apre su "Amore e tenebra" (libretto e musica di Alessandro Graciotti), opera in due atti con gli allievi del laboratorio teatro-musicale delle scuole secondarie di primo grado "Pellico" di Camerano e "Renaldini" di Sirolo. Giovedì 30 sarà la volta di "Sogna, ragazzo sogna", concerto dell’orchestra dell’istituto comprensivo "Caio Giulio Cesare di Osimo" indirizzo musicale (scuola secondaria di primo grado) alle 21.15 e per finire mercoledì 5 giugno alle 20.30 "Icone" dell’istituto "Trillini" secondaria "Leopardi", a cura di Barontini, Boraschi, Carbone, Perin, Di Benedetto, Puleo e Severini.

Ogni anno il "Teatro dei ragazzi" riscuote tantissimo successo tra gli studenti e le famiglie, entusiaste per l’impegno messo per l’arte performativa ma anche e forse soprattutto per l’intento educativo sempre ben centrato.

Tutti gli spettacoli messi in piedi sono frutto di tanto studio e divertimento da parte dei partecipanti, soddisfatti di proporli al grande pubblico del teatro osimano. Ingresso 5 euro. L’apertura della biglietteria del teatro è prevista due ore prima dello spettacolo stesso.