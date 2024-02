La Regione resta in attesa: "Speriamo nell’affidabilità"

A Palazzo Raffaello si incrociano le dita. Le telefonate di queste ultime settimane con i vertici della scalo aeroportuale e l’Enac sono servite ad avere rassicurazioni rispetto alle prossime mosse. E la pubblicazione del bando da parte di Enac, avvenuto apena due giorni fa, è un segnale positivo.

"Speriamo – dice il governatore delle Marche Francesco Acquaroli – che ci sia un’assegnazione che possa garantire al nostro territorio un servizio affidabile e di qualità. Per le Marche questi collegamenti, che abbiamo ottenuto dopo un grande lavoro di squadra, sono fondamentali su più punti di vista. Mi riferisco all’aspetto economico, vale a dire per garantire i collegamenti di cui hanno bisogno le nostre imprese, e poi sul fronte turistico permettendo ai vacanzieri italiani e stranieri di poter arrivare nella nostra regione con maggiore facilità".

A questo punto non resta che attendere la scadenza del bando per capire chi avrà risposto alla procedura di emergenza avviata da Enac. Occorre mettere in pista un vettore che abbia le carte in regola per collegare Ancona con Milano, Roma e Napoli e allo stesso tempo abbia quegli accreditamenti necessari per poter raggiungere anche mete estere in continuità da Roma o Milano, nel senso che si potrà andare ad esempio a New York via Roma senza dover fare due volte il ceck in. Una procedura che con Aeroitalia non era concessa. In sostanza fare quello che con Air Dolomiti sarà possibile volando su Monaco.