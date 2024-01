La replica del direttore Bruschini: "Oggi consegneremo quel contratto"

Solo ieri, in tarda serata, Marco Bruschini, direttore di Atim, risponde agli attacchi rivolti all’agenzia per il turismo dai consiglieri regionali e dall’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri che vuole avviare una causa da 25 milioni di euro come risarcimento danni ritenendolo responsabile di un "comportamento scriteriato". "Si continua a parlare di un contratto con Aeroitalia che non è affatto legato ai voli, sui quali Atim non ha alcuna competenza - osserva Bruschini -. Un accordo di marketing territoriale che sarebbe dovuto partire il 1 dicembre, ma che non ha prodotto alcun effetto, nessuno esborso di denaro pubblico né tantomeno i danni pubblicamente denunciati dalla compagnia e che allo stato attuale è stato risolto da Atim a causa dei plurimi inadempimenti della compagnia. Tuttavia, proprio a tutela di quest’ultima, non è stata consegnata copia dell’accordo perché l’art. 8 dello stesso prevedeva una clausola di riservatezza a tutela delle parti". In data 23 novembre Atim dice di aver inviato una nota ad Aeroitalia nella quale si informava di tale richiesta e si chiedeva la liberatoria rispetto alla clausola di riservatezza. "Ad oggi non c’è stata alcuna risposta - continua Bruschini -. Di ciò abbiamo informato i consiglieri regionali che hanno effettuato gli accessi agli atti, in piena trasparenza e nel rispetto delle norme. Nella giornata di domani (oggi, ndr) procederemo comunque alla consegna del contratto unitamente ad una nota di accompagnamento, proprio in virtù della volontà di trasparenza e correttezza istituzionale. Non commentiamo le vicende politiche trattandosi di un’Agenzia tecnica , ma ci riserviamo di chiarire tutte le inesattezze e le falsità affermate a tutela della professionalità dell’Agenzia".