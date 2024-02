La Ristopro è affamata: "Daremo il massimo"

La vittoria contro Ravenna, dopo le due rocambolesche sconfitte di Faenza e Imola nel finale ha rasserenato gli animi in casa Fabriano. Domenica con inizio alle 18 al PalaBerta di Montegrotto Terme la Ristopro Janus Basket Fabriano affronterà la Virtus Padova. I cartai cercano un’altra prestazione convincente per incrementare la sua più che buona classifica che in questo momento hanno raggiunto il sesto posto con 28 punti. Gli avversari all’andata hanno violato il PalaChemiba (70-86) ed hanno avuto un cammino altalenante prima delle tre sconfitte negli ultimi quattro incontri il team di coach De Nicolao avevano vinto quattro incontri consecutivi.

La Virtus è una buona formazione e vuole raggiungere la permanenza in serie B. Un roster ben assortito dove sono stati inseriti la guardia-ala Cagliani che ha ben figurato nella prima parte di stagione a Bergamo in B Interregionale. Con questo innesto ha aggiunto un’arma sul perimetro, dove ci sono l’ex di turno Scanzi (14.1 punti, 46% da tre), quarto tiratore da tre del girone col 46%, e Cecchinato (11.1 punti, 3.4 rimbalzi). In regia di Antelli (10.9 punti, 4.7 assist), giocatore più utilizzato del girone con oltre 35’ di media sul parquet a gara. Sotto le plance, il classe 1986 Ferrari (13.6 punti, 61% da due), quarto tiratore da due del girone col 61%, Bianconi e l’ex Faenza Molinaro (9.8 punti, 6.6 rimbalzi). Completa il roster il play Osellieri e la guardia-ala capitan Schiavon. Arbitrerà l’incontro Antonio Giuseppe Giordano di Chivasso (To) e Marenna di Gorla Minore (Va). "Il bilancio di coach Niccolai – fa il direttore sportivo Simone Lupacchini – è buono, il cambio di allenatore ha dato una scossa al gruppo squadra. Sicuramente i metodi dell’allenatore sono dispendiosi, ma stanno dando buoni risultati e i ragazzi danno il massimo. Peccato per le due sconfitte, di cui almeno una purtroppo l’abbiamo regalata, che ci avrebbe messo in una posizione davvero ottimale".

Angelo Campioni