"La Ristopro è pronta per una grande gara"

Questa sera al PalaChemiba con inizio alle 20.45 Fabriano affronterà in gara3 Roseto dopo aver subito due sconfitte in altrettante gare. Ci vorrà la migliore Ristopro per superare i temibili avversari che proveranno a chiudere il confronto con i cartai che, al contrario, cercheranno di vendere cara la pelle di fronte al proprio pubblico per continuare a sperare. Per ribaltare la doppia sconfitta i ragazzi di Niccolai dovranno mettere in campo concentrazione, determinazione e tanta grinta. "Roseto in gara2 – afferma coach Niccolai – ha messo in campo tutta la qualità, la fisicità e l’atletismo di una squadra costruita per essere promossa. Roseto ci è stata superiore e ci ha messo in grossa difficoltà fin dal primo minuto. Ci ha dato una preziosa lezione su come vanno interpretate le partite decisive dei playoff sul piano della personalità, della cattiveria agonistica e della fisicità". "Abbiamo disputato una gara dell’impatto fisico e mentale insufficiente – continua Niccolai – per provare a competere contro una squadra di questo livello. Siamo mancati nel contenere gli uno contro uno difensivi e abbiamo subito con troppa facilità il nostro avversario in penetrazione. Adesso la serie si sposta a Fabriano ma per poter fare meglio dobbiamo resettare mentalmente le due sconfitte. Vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi che ci daranno quella spinta emotiva necessaria per colmare il gap". "Oltre al supporto esterno – conclude – è indispensabile che ognuno di noi trovi dentro se stesso le risorse, le motivazioni e la concentrazione necessaria per provare a superare i propri limiti, perché siamo arrivati al livello massimo e di conseguenza affrontiamo le difficoltà che una squadra forte come Roseto ci pone di fronte. Con l’orgoglio e la consapevolezza che essere arrivati a questo punto così alto ed estremamente sfidante rende già il nostro percorso straordinario e questa stagione memorabile".

Angelo Campioni