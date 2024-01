La Sabini Castelferretti vince il 25esimo trofeo della befana

La 25^ edizione del torneo della Befana va alla Sabini Castelferretti. La squadra castelfrettese trionfa nella manifestazione under 17 maschile organizzata dalla Nova Volley Loreto con 8 squadre di 3 regioni. La Sabini si impone in finale sulla Santoni Mg Scuola Pallavolo Grottazzolina. Sul podio anche la Sir Umbria Academy Perugia che nella finalina supera la Nova Volley Loreto di coach Calamante. Al quinto posto la Julia Gas Volley Montesilvano che precede Volley Macerata, Gada Volley Pescara 3 e Campetella Robotic Macerata. Miglior giocatore Riccardo Morsucci, schiacciatore e capitano della Sabini Castelferretti. "Il torneo della Befana è un appuntamento storico al quale teniamo perché è coerente con il grande lavoro di valorizzazione del settore giovanile che stiamo portando avanti" le parole di Franco Massaccesi, presidente della Nova Volley. Non sono mancate all’appuntamento autorità politiche e sportive come il sindaco di Loreto Moreno Pieroni che ha partecipato alla cerimonia di premiazione con gli Assessori Pighetti e Schiavoni: "Binomio sport-turismo sempre vivo". Francesco Leoni presidente del Comitato Territoriale Fipav Ancona elogia la società organizzatrice per un "torneo come sempre molto ben organizzato e di valore".