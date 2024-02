La signora "Lina" spegne 100 candeline

La città in festa, Camilla Moricoli spegne 100 candeline. Per omaggiare questo importante traguardo raggiunto dalla Signora Camilla, conosciuta da tutti come Lina, parenti ed amici si sono riuniti a Monterado, dove la donna vive da sempre. A fare visita alla festeggiata anche il Sindaco della città di Trecastelli, Marco Sebastianelli, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Casagrande, che hanno espresso a Lina, a nome di tutta la comunità, i più affettuosi e sinceri auguri.

Le Marche continuano ad essere una tra le Regioni più longeve dello stivale. Lo scorso settembre è morta 108 anni Giuseppina Ceccarelli, la nonnina più longeva della provincia di Ancona: qui sono più di dieci gli anziani con un’età superiore ai 100 anni.

Solo negli ultimi quattro mesi sono sei gli anziani della Spiaggia di velluto e dell’hinterland, che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni. Almeno tre gli anziani residenti a Senigallia che si preparano a soffiare le candeline prima dell’estate.