La Simonella molla il Consiglio: "Travolta da troppi impegni. Giusto lasciar spazio a chi può"

Come un fulmine a ciel sereno, ieri mattina Ida Simonella, candidata a sindaco alle comunali nel maggio scorso, si è dimessa da consigliera comunale di Ancona Futura. Presto la formalizzazione dell’atto. L’ex assessore al bilancio e al porto della giunta Mancinelli (assessore per due legislature) ha comunicato la sua decisione con un post sul suo profilo social: "Gli impegni crescenti mi impediscono di svolgere adeguatamente il ruolo di consigliere, partecipare alle commissioni, i consigli, studiare gli atti _ ha scritto la Simonella raccogliendo oltre 150 messaggi, anche dalla maggioranza di centrodestra _. Giusto che lo faccia chi può dedicarsi più di me. Il ruolo di capogruppo della lista Ancona Futura sarà assunto da Diego Urbisaglia e dunque so che è in buone mani. Fuori da ogni retorica voglio dire questo. I dieci anni e più che ho speso per l’impegno politico a tempo pieno, l’assessorato, la campagna elettorale, l’opposizione, mi hanno insegnato che non c’è niente di più nobile che poter servire una comunità. Ci ho messo tutta me stessa. Ringrazio chi mi ha dato questa occasione, tutte le persone incrociate in questa strada, tutti coloro che mi hanno seguito, anche qui". Nel post Ida Simonella ricorda brevemente il suo passato da amministratore: "Come molti sanno, ho iniziato la mia attività di amministratore e politico solo nel 2013, dopo 20 anni di esperienza professionale nella formazione, nella consulenza strategica per imprese ed organizzazioni e in particolare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Sono stata chiamata all’assessorato al porto per quella competenza e al mio lavoro sono tornata dopo la sconfitta elettorale. Adesso continuo a pensare, continuo a fare, a impegnarmi, ma da un’altra parte. È un atto politico pure questo". Le dimissioni della Simonella aprono lo spazio al Pd per accogliere un altro consigliere, Angelo Tomassetti, all’interno del regolamento elettorale, il cosiddetto Metodo f’Hondt, per cui alla candidata a sindaco non succede un consigliere dello stesso gruppo. L’addio della Simonella apre una voragine all’interno del centrosinistra. Parliamo, senza tema di smentite, della consigliera più preparata dell’intero consiglio comunale, vuoi per il suo doppio mandato assessorile, vuoi per la sua carriera professionale. Non sarà facile per la minoranza supplire alla sua assenza, specie su temi delicati come il bilancio, i progetti del Pnrr che lei aveva seguito nel corso della legislatura, la mobilità e ovviamente il porto.