La Smartsystem fa sua la prima gara di playoff. Belluno schiacciata

SMARTSYSTEM

3

VOLLEY BELLUNO

0

SMARTSYSTEM : Dimitrov 16, Roberti 11, Galdenzi 6, Merlo 11, Partenio 2, Raffa (L), Margutti, Focosi, Mazzon, Gori 1, Maletto 7, Uguccioni, Sorcinelli. All. Mastrangelo.

VOLLEY BELLUNO: Reyes Leon 4, Ferrato 1, Stufano, Schiro 10, Fraccaro, Bucko 9, Guolla, Bisi 6, Martinez G. (L), Orto, Mozzato 3, De Col, Antonaci 2, Martinez I. All. Colussi.

Arbitri: Selmi Matteo e Grossi Dario.

Parziali: 25-17, 25-15, 25-21.

Nite - Fano: battute vincenti 8, battute errate 15, muri 11; Belluno battute vincenti 3, battute errate 10, muri 5.

Il primo passo verso la finale per salire in A2 è stato fatto. Una Smartsystem in grande spolvero annienta Belluno e si porta 1 a 0 nella serie di semifinale playoff.

Il Palas Allende si dimostra ancora un fortino e Fano per l’ennesima volta non fallisce l’appuntamento con la vittoria davanti al proprio incredibile pubblico.

Inizio match equilibrato (6-6) poi i virtussini alzano la qualità della battuta e del muro con Maletto capace di arrivare da tutte le parti e la coppia Dimitrov-Merlo super in fase offensiva (9-6, 12-8 e 21-15).

Nel finale Partenio con un ace chiude la frazione. I bellunesi sentono il contraccolpo con Fano che coglie l’occasione per portarsi 5 a 1 nel secondo parziale.

Bisi prova far reagire i suoi ma è un fuoco di paglia: i muri di un eterno Maletto e le battute di bomber Dimitrov creano l’ennesimo break con la Smartsystem che vola sul 14-8 e 23-15.

I cambi di coach Colussi non sortiscono gli effetti sperati e nel terzo set Fano bombarda ancora in battuta (Dimitrov e Merlo), Partenio in regia fa volare i suoi e i veneti appaiono storditi. Sul 21 a 16 per i padroni di casa Schiro prova a trascinare Belluno (22-20) ma nel finale risulta decisivo il muro di Galdenzi che porta in trionfo la squadra biancorossa.

Garadue si gioca mercoledì primo maggio a Belluno alle 19. Eventuale bella si disputa di nuovo al Palas Allende domenica 5 maggio.

Chi la spunta al meglio delle tre partite vola in finale. Nell’altra semifinale San Donà ha vinto a Mantova per 3-0.

Ma ora bisogna mantenere la concentrazione. La Virtus sta giocando sulle ali dell’entusiasmo.

Ma a Belluno sarà tutta un’altra storia. Bisogna restare lucidi e umili. La strada è quella giusta, quella che è stata mostrata ieri è ha portato al primo punto. Se la squadra manterrà la stessa intensità sarà tutto più semplice.

b.t.