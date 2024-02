La sorpresa nella mensa: "Ecco un menù a Km0"

Risotto con zucca gialla, humus di ceci, finocchi e frutta: tutto rigorosamente di filiera corta e biologico. Sembrano aver apprezzato il menù di ieri i bambini della scuola primaria Faiani, un menù speciale all’interno della Green Food Week che ha fatto tappa anche ad Ancona. Un pranzo a Km0 che ha incontrato i gusti della maggior parte degli alunni della scuola di via Oberdan, servito nei due turni a oltre 280 di loro. Soddisfatti i responsabili del plesso e dell’istituto comprensivo, ma soprattutto dell’assessore alle politiche educative Antonella Andreoli che ieri ha pranzato coi bambini: "Queste giornate – ha detto ieri l’assessore Andreoli – sono l’occasione per sedersi idealmente attorno a un tavolo dove i commensali di mense scolastiche, universitarie e aziendali, associazioni e medici pediatri, si uniscono con azioni concrete per proteggere l’ambiente. Questa scelta vuole contribuire significativamente a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima perché, come tutti gli studi scientifici confermano, il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra del pianeta. La Green Food Week mira a costituire una comunità di persone, enti e Comuni che vogliono condividere conoscenze e mettere in campo azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale del cibo. Per aumentare questa consapevolezza si può cominciare da un gesto semplice e bello, come quello del mangiare insieme".

Con la consapevolezza dell’impatto ambientale che l’alimentazione ha sul pianeta e sulla salute, anche quest’anno il Comune di Ancona ha aderito con un menù speciale amico dell’ambiente alla Green Food Week organizzata da Foodinsider dal 5 al 9 febbraio, per incoraggiare le mense italiane a offrire un cibo amico del pianeta con menù più sostenibili. L’iniziativa, promossa da Foodinsider, si lega a M’illumino di meno del programma Caterpillar di Rai Radio2 e coinvolge moltissime mense, dal nord al sud Italia.

Nei menù proposti nella settimana green viene privilegiato il consumo di prodotti locali, biologici e di alimenti a basso impatto ambientale con piatti a base di legumi e miglio a cui le Nazioni Unite hanno dedicato l’anno 2023. In occasione di questo evento di sensibilizzazione ieri il Comune di Ancona ha proposto a tutti gli alunni delle scuole cittadine un menù a base di risotto con zucca gialla biologica filiera corta, crostini di pane integrale biologico filiera corta con hummus di ceci biologici, finocchi biologici filiera corta in insalata, frutta di stagione biologica.