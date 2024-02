La Spiaggia di velluto in tv con Masterchef

Va in onda domani alle 21,30 su Sky Uno l’11esima puntata di Masterchef registrata sulla spiaggia di velluto lo scorso 10 luglio. Doppia puntata per gli amanti della versione italiana del talent show culinario di origine britannica che domani vedrà insieme ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri anche lo chef senigalliese Tre Stelle Michelin Mauro Uliassi.

Saranno quattro i concorrenti che, nella seconda puntata della serata si sfideranno in un’esterna registrata all’interno del ristorante Uliassi. Top secret i piatti che chef Mauro farà cucinare ai quattro concorrenti arrivati a un passo dalla finale. Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domani sera sono arrivate giovedì scorso, con delle cartoline trasmesse al termine del programma, che mostrano le bellezze di Senigallia. Doppio palcoscenico per la spiaggia di velluto dove al locale di chef Mauro, che insieme alla sorella Katia, regina di sala, dal 2019 vanta il massimo riconoscimento assegnato alla cucina superlativa di chef all’apice della loro professione, si unirà la Rotonda a Mare.

Senigallia Città Gourmet è stata scelta per girare la semifinale di uno dei programmi più seguiti sui palinsesti Sky. Poche le indiscrezioni trapelate riguardo alla puntata che andrà in onda domani, dove i concorrenti cucineranno all’interno del ristorante, ma ad avere un ruolo nella puntata dovrebbe essere anche la veranda del locale, naturalmente vista mare dove lo chef darà le sue indicazioni per cucinare il piatto. Una puntata che doveva rimanere top secret, ma la scorsa estate la presenza dei giudici in città e l’arrivo dei mezzi davanti al ristorante avevano scatenato grande curiosità tra senigalliesi e turisti che si trovavano nel tratto di lungomare compreso tra il molo e la Rotonda.

Dal Museo del Cinema di Torino, dove si è svolta l’ultima esterna del programma, alla Rotonda a Mare giovedì saranno svelati i nomi dei finalisti. Ma la spiaggia di velluto si prepara a tornare sul piccolo schermo anche il prossimo autunno, quando su Canale 5 saranno trasmesse le puntate della fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, dodici puntate per la gran parte registrate in città. Le riprese sono iniziate il 2 febbraio e proseguiranno fino a giugno. Anche per la fiction, la Rotonda è pronta a fare da sfondo alle avventure di Marco Bocci, alias Alex Bravo, protagonista della serie.