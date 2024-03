La Stamura vince e aggancia Mondragone

56

STAMURA ANCONA

62

: Niccolai 2, Di Napoli 2, Verazzo 10, Sannino ne, Pagliaro 10, Miaffo 3, Ogbodu ne, Okoro ne, Pijoti 2, Mrgic 7, Hajrovic 20. All. Di Lorenzo

STAMURA ANCONA: Bora, Gallo 8, Virgili 3, Piccionne 16, D’Agnano 12, Kumer 2, Tamboura 4, Barletta, Zanotto 10, Paoletti 7, Diop, Balducci. All. Petitto

Arbitri: Fornaro di Mentana e Mignogna di Riccia

Parziali: 20-14 32-29 45-43 56-62

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per la Stamura Ancona che vince a Mondragone 56-62 agganciando i locali a quota 10 in classifica e tenendosi a distanza la zona retrocessione diretta. Gara equilibrata dall’inizio alla fine, la differenza la fa l’ultimo quarto della squadra di Petitto, davvero molto solido con appena 11 punti subiti e un attacco che trova i canestri decisivi nei momenti cruciali del match. Successo meritato, ora bisogna insistere ed evitare passi falsi come contro Isernia.