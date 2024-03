La storia delle donne al Salone del libro

L’Associazione di Storia Contemporanea, che riunisce circa 500 studiosi in tutto il mondo ma che ha sede a Senigallia, sarà presente al prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, previsto dal 9 al 13 maggio. A Torino presenterà i suoi libri tra cui ci sarà sicuramente "Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni", dello storico dell’Università di Macerata e presidente dell’Associazione Marco Severini. Un volume che sta ottenendo un notevole riscontro, tanto da essere stato presentato nei giorni scorsi anche in Germania. La critica sta evidenziando come un testo del genere, che raccontasse la storia del nostro Paese svelando figure femminili troppo spesso dimenticate, mancasse nella storiografia contemporanea e fosse necessario: donne che, dai moti insurrezionali del 1848 ai nostri giorni (si arriva infatti al Governo Meloni) spesso hanno anticipato i tempi, non solo nelle lotte per il riconoscimento dei diritti ma pure nel prospettare una società diversa. Prima dell’appuntamento torinese, in uno dei più importanti saloni del libro a livello mondiale, "Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dai 1848 ai nostri giorni" sarà presentato pure a Roma.