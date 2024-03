La storia e il futuro della città in un evento

I campioni dello sport. Ma anche i big dell’economia come Franceso Profumo e del mondo dello spettacolo come Neri Marcorè e Serena Dandini. Dal primo aprile al 19 maggio, saranno 50 i giorni dedicati a convegni, esposizioni, dibattiti, artigianato, industria, commercio, sanità, cultura, sport, informazione, "con le migliori proposte e suggestioni verso il futuro". L’idea e la realizzazione di "Jesi e il ‘900, verso il 2050. Le farfalle arriveranno!" è della Fondazione Gabriele Cardinaletti onlus di Jesi che realizzerà in 2mila metri quadrati, nei locali dell’ex Banca Marche, in corso Matteotti, una mostra evento "dedicata ai giovani e alla visione del futuro". Una mostra-cantiere che sarà costruita anche dagli stessi visitatori. Ieri la presentazione, in Regione con il governatore Francesco Acquaroli, il presidente Andrea Cardinaletti, e il vice sindaco di Jesi, Samuele Animali. "Attraverso le voci dei protagonisti di ieri, oggi e domani – ha spiegato Cardinaletti - cercheremo di raccontare 150 anni di vita della città di Jesi, 124 dei quali già storia e 26 da scrivere. Oltre a raccontare la storia della Vallesina con tutte le scuole superiori jesine e le università marchigiane, svilupperemo incontri, dibattiti, spettacoli e testimonianze per dare prospettiva al futuro del nostro territorio verso il 2050".