"La strada a Madonna delle Stelle frana, servono interventi urgenti"

"Sono anni che denunciamo l’abbandono delle strade di collina nella località Santa Marziana Mergo e Trivio". Così il comitato salvaguarda e controllo del territorio collinare scrive al governatore Francesco Acquaroli e al presidente della Provincia Daniele Carnevali. "Nel tratto strada provinciale tra Mergo-Serra San Quirico – spiegano – da oltre venti anni non viene effettuata la pulizia dei fossi pieni di terra e residui vegetali, strada con decine e decine di alberi secchi che puntualmente quando piove o c’è il vento mettono a rischio le persone che percorrono quel tratto. Ora, con le ultime piogge nel tratto stradale a Madonna delle Stelle che frana in continuazione, è crollata un tratto di corsia di 20 centimetri e ancora non è stato sistemato. La frana avvenuta 15 anni fa, nella strada provinciale in località Trivio, ancora non è stata ripristinata, e mai fatti lavori di ristrutturazione e manutenzione, creando quindi maggiori danni a tutto il tratto stradale. Il tratto che doveva essere provvisorio da 15 anni è completamente dissestato, e mette a rischio la vita delle persone". La richiesta è di "intervenire urgentemente per la sicurezza degli abitanti".