"La stupidità umana, ridiamoci su"

Da qualche anno il circo-teatro è uno dei generi più amati dal pubblico, per la sua capacità di divertire, ma anche di emozionare. Un genere che affascina l’intera famiglia, visto che i bambini sono i primi ad essere colpiti dagli spettacoli di compagnie che per professionalità e doti creative non hanno nulla da invidiare agli altri.

Tra i primi ad averci creduto ad Ancona c’è il Teatro Panettone, che anche quest’anno, per la settima volta, propone la rassegna ‘Tout le Cirque’, che tanto successo ha avuto nelle scorse edizioni.

Il primo appuntamento è previsto questa sera (ore 21), ed avrà come protagonista la compagnia Eccentrici Dadarò, che metterà in scena lo spettacolo ‘Operativi!’.

Nel corso della rappresentazione, tra gag divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, si guarda all’ingenuità dei clown e alla debolezza dell’uomo, con l’obiettivo di ridere di entrambi, ma anche per ripensarci tornando a casa.

"Ci sono un tedesco, un americano e un italiano – si legge nella presentazione dello spettacolo –Sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano alla guida della loro jeep per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. Cosa accade se sono proprio loro a ricadere nel vizio che denunciano? Ecco che allora tutto si confonde e si finisce per ridere della stupidità della stupidità".

Lo spettacolo ha vinto il premio Cantieri di Strada 2014 - Sezione ‘Di piazza in piazza’ e il premio come migliore spettacolo di strada al ‘Babel Festival 2019’ di Targoviste, in Romania.

Gli Eccentrici Dadarò dal 1997 propongono eventi legati a vari generi e discipline. Sono progetti destinati a tipologie di pubblico differenti e con linguaggi distinti (teatro ragazzi, di prosa e teatro urbano, in particolare). Nei suoi spettacoli, la compagnia porta avanti la ricerca di equilibrio tra il linguaggio del corpo e quello drammaturgico. I premi nazionali e internazionali vinti, insieme ai più di 200 spettacoli realizzati annualmente in Italia ed Europa, hanno reso la compagnia una delle realtà più solide del panorama teatrale italiano, tanto da garantirle il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia. Biglietti (12 euro, ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti) in vendita alla Casa della Musica in corso Stamira (071 202588), su www.vivaticket.com e www.amatmarche.net/biglietterie.

Raimondo Montesi