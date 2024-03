"La tempesta perfetta", gli scenari per Pagliara

Si parla di guerra e delle prospettive, tutt’altro che rosee, per la sicurezza globale, oggi alla Rotonda dove presenta il suo ultimo libro il giornalista Claudio Pagliara, dal titolo "La tempesta perfetta. Usa e Cina sull’orlo della Terza guerra mondiale": l’incontro, moderato da Martino Martellini e presieduto da Giulio Argalia, presidente del Club Occidente, si tiene a ingresso libero alle 17.30. Pagliara, 66 anni, è il responsabile dell’ufficio di corrispondenza della Rai per gli Stati Uniti, con sede a New York. In precedenza era stato corrispondente per la televisione di Stato da Gerusalemme, Parigi e Pechino, intervistando tra gli altri il presidente israeliano Simon Peres, l’attuale premier Benjamin Netanyahu, e il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas: dunque è un esperto, come giornalista e saggista, di questioni internazionali anche particolarmente delicate. Come quella, appunto, tra Stati Uniti e Cina per la questione Taiwan, di cui si parla (relativamente) poco, in un momento in cui l’attenzione è tutta a quanto accade in medio oriente e in Ucraina. "Pochi comprendono – sottolinea l’autore – l’importanza che il futuro di Taiwan ha nello scontro per la leadership mondiale tra Usa e Cina. Eppure è proprio quest’isola a rischiare di innescare la tempesta perfetta, la Terza guerra mondiale".