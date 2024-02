La trilogia di Cardellini. Ora arriva in libreria: "La battaglia di Ankon"

La saga di Ankon è giunta al suo terzo volume, l’ultimo. Non si può dire che l’anconetano Stefano Cardellini non sia un autore prolifico. Dal 2018 ha pubblicato cinque romanzi, tra cui ‘Ankon’ e ’Il signore di Ankon’ (Le Mezzelane edizioni), i due capitoli precedenti della trilogia. Ora tocca a ‘La battaglia di Ankon’.

Siamo ai tempi in cui la città dorica ha aperto nuove rotte per il commercio con i greci dell’Egeo ed è diventata una realtà importante. Le pietre bianche di Dimos abbelliscono le case che come funghi nascono nel nuovo quartiere della valle degli orti e ogni famiglia veste con i preziosi tessuti di Lissos. Tuttavia, proprio quando la pace e la serenità regnano, una nuova minaccia bussa alle porte. Poco più a nord, nella città di Xena Gallica, Belloveso, sovrano dei Senoni, spinto dal diminuire dell’oro nei suoi forzieri e stanco di pagare ai Dori il passaggio per i suoi guerrieri che vanno a combattere in Grecia al soldo dei principi ellenici, ordisce la conquista della città. Per scongiurare il disastro, Ares manda Bakari e Crati a rapire i gemelli di Belloveso e sua sorella Maia con Ciril a chiedere aiuto ai piceni di As-clon e Permu. Tuttavia, nel corso di una battaglia sanguinosa, Ares rimane ferito e la ‘Dorica’ cade e i suoi abitanti devono rifugiarsi a Numana. Una volta guarito, però, Ares raduna un nuovo esercito e marcia per verso la sua città, che verrà riconquistata in un’epica battaglia finale. Si chiude così la trilogia che celebra Ankon, la moderna Ancona, attraverso le gesta degli uomini e degli dei che hanno presieduto alla sua nascita.