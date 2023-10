La viabilità ha retto l’urto. Bus navetta presi d’assalto

Nonostante gli appelli da parte dell’amministrazione in tanti hanno tentato ieri di raggiungere il centro in auto ma già dal pomeriggio era praticamente impossibile trovare uno stallo libero sulle strisce blu, visto che molte strade e piazze erano state chiuse per la Notte bianca. Hanno funzionato bene anche i parcheggi scambiatori e i bus, che per tutta la sera e fino a oltre mezzanotte hanno transitato nei pressi del centro sempre pieni di passeggeri.

Pieni già all’ora di cena i parcheggi Archi, Traiano, Cialdini che sono rimasti aperti in via straordinaria fino a mezzanotte. Anche il parcheggio Stamira ha registrato il tutto esaurito. Quasi pieno anche il parcheggio scambiatore Del Conero da dove i bus navetta, gratuiti, hanno effettuato corse fino a piazza Cavour (linea rossa dalle 16,40 alle 2,30).

In Corso Amendola, nel tratto compreso tra via Orsi e via Bianchi, è stata vietata la circolazione dalle 14 alle 23 visto che era in programma il "White party" che prevedeva anche la pedonalizzazione del corso per una migliore fruizione dell’evento.

In piazza Cavour (tratto capolinea bus) vietata la circolazione, compresa quella degli autobus, dalle 20 fino al termine della manifestazione.

Interdetta la circolazione dal varco di Corso Matteotti (eccezione mezzi di soccorso).

Molte le auto parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria, mentre la Mole Vanvitelliana e via XXIX Settembre si sono riempite di auto già dal primo pomeriggio.

Nonostante gli autobus sempre presenti tantissimi cittadini hanno preferito attraversare la città a piedi in lungo e in largo, lasciando l’auto anche nei pressi del Passetto e Viale della Vittoria, anche per godersi al meglio i numerosi eventi in programma, i concerti e gli spettacoli che hanno caratterizzato la nottata.