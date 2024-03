La Vigor attende il Fano. L’obiettivo sono i playoff

La Vigor non vuol perdere un altro derby in casa e per nessun motivo intende lasciarsi sfuggire il treno playoff.

L’Alma invece deve salvarsi e la sfida del "Bianchelli" può essere l’occasione giusta per allontanarsi dalla zona rossa visti anche gli impegni, per nulla agevoli, di Vastogirardi e Matese alle prese con Campobasso e Samb.

Sarà un derby duro, come più volte ribadito dai protagonisti, ma l’entusiasmo non mancherà.

"Abbiamo analizzato la partita di domenica scorsa contro la Roma City e gli errori che ci sono costati la vittoria - dice il centrocampista vigorino Matteo Baldini -. In settimana siamo riusciti a lavorare con entusiasmo, d’altronde non possiamo permetterci di subire la pressione del derby. Vogliamo affrontare questo appuntamento con la giusta carica e tanta concentrazione, solo così potremo esprimere al meglio la nostra forza".

Il popolo vigorino vuol godersi lo spettacolo, ma trema per le condizioni di Kerjota. Il funambolo albanese ha rimediato una botta in allenamento e la sua presenza non è affatto scontata. Mister Clementi scioglierà i dubbi solo dopo la rifinitura di questa mattina.

Sono state diramate intanto tutte le info in merito all’acquisto dei biglietti oltre ad alcune utili informazioni. Il servizio di prevendita terminerà domenica alle ore 11, il giorno della gara.

I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti (orari: dalle 7:45 alle 12:45 e dalle 17 alle 19.45) e Quilly’s di Senigallia (dalle 7 alle 13, il giovedì e il venerdì anche nel corso del pomeriggio dalle 17 alle 19). L’edicola Fioretti però rimarrà chiusa domenica.

La società invita gli appassionati ad usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita. Ai tifosi fanesi sarà riservato il settore Gradinata, sono disponibili 300 tagliandi, acquistabili esclusivamente in prevendita. Il botteghino ospiti dello stadio rimarrà chiuso domenica pomeriggio. Inoltre, su richiesta della Questura, i sostenitori dell’Alma Juventus Fano dovranno parcheggiare i propri mezzi nel parcheggio situato nel retro dello stadio, ovvero lato fiume.

Nicolò Scocchera