La Vigor difende il quinto posto: "E’ un traguardo molto importante"

Manca sempre meno alla fine di questo campionato, i punti però pesano sempre di più.

La Vigor si appresta ad affrontare la penultima gara della stagione davanti al proprio pubblico, l’obiettivo è difendere il quinto posto e assicurarsi il biglietto per i playoff. Un traguardo per nulla scontato e assai importante, un traguardo che darebbe prestigio al lavoro di Clementi e consentirebbe alla Vigor di rimanere sulla cresta dell’onda anche in questa stagione.

"La Vigor ha dovuto fare a meno di giocatori importanti per lunghi tratti della stagione - afferma mister Aldo Clementi -. Capezzani, Bartolini, Mori e tanti altri sono rimasti fuori a causa di infortuni molto lunghi e complicati. Eppure siamo lì a giocarci un posto tra le migliori, forse il campionato della Vigor è davvero eccezionale. Dalle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare delle soluzioni, anzi creiamo nuove possibilità ed il merito va a tutto l’ambiente ed alla società".

È ancora presto però per tirare le somme, oggi pomeriggio i rossoblu ospiteranno il Vastogirardi. La squadra dell’Alto Molise non può accettare nessun risultato se non la vittoria, la classifica parla chiaro, per questo mister Clementi teme molto i prossimi avversari.

"Ammiro il Vastogirardi, una squadra che gioca a viso aperto, non si nasconde, non ha l’atteggiamento di chi deve salvarsi, in sostanza non fa barricate - rimarca il tecnico di Senigallia -. Le motivazioni non mancheranno ai nostri rivali, ma non mancheranno neppure a noi, la Vigor non è affatto appagata. Dopo un insuccesso ci siamo spesso rialzati con profitto, ho fiducia nella squadra anche stavolta".

Il Vastogirardi dovrà rinunciare agli squalificati Ruggieri e Ceccuzzi, alla Vigor però non va tanto meglio.

Non ci sarà Scheffer, che dovrà sottoporsi ad alcuni esami, fuori anche Capezzani che potrebbe tornare in gruppo martedì, out anche Mancini per squalifica, mentre Mori ha concluso la stagione a causa di una ricaduta. Qualche buona notizia però c’è: rientrano Gambini, che ha scontato la squalifica, ed il giovane terzino Alessandroni, un’arma importante per sostituire Scheffer.

Ma è proprio l’assenza di quest’ultimo a creare i problemi maggiori all’allenatore di Senigallia. Senza il terzino goleador, Clementi deve rinunciare ad un under imprescindibile, quindi potrebbe stravolgere la retroguardia inserendo tra i pali Barzanti ed affidarsi ad una difesa più esperta con Tomba sulla corsia di destra, Beu a sinistra ed al centro Magi Galluzzi e Marini. La conferma di Roberto in porta, invece, prevederebbe l’inserimento di due 2006 sulle fasce, ovvero Beu ed Alessandroni. Molti indizi portano a Barzanti e ad una retroguardia più rodata, poche invece le modifiche a centrocampo e in attacco.

Nicolò Scocchera