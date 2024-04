La Vigor inciampa ancora. Ma il quinto posto è salvo

Un passaggio a vuoto che non ci voleva e che in pochi si sarebbero aspettati. La sconfitta nel turno precedente contro l’ Avezzano non ha scosso la Vigor, anzi, i rossoblù rimediano un’altra batosta in un altro match decisivo. Almeno il quinto posto è rimasto in mani vigorine grazie ai pessimi risultati delle rivali, che non hanno fatto tanto meglio dei senigalliesi. Contro il Vastogirardi la Vigor ha creato occasioni, ma è mancata l’incisività, ha reagito, seppur con scarsa convinzione; di certo l’impegno non è in discussione, ma una gara mediocre in una fase così delicata della stagione potrebbe vanificare gli sforzi di un intero anno. Il Vastogirardi non ha affatto demeritato, anzi si è presentato a Senigallia con la consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione, la vittoria, e con la lucidità che soltanto le formazioni mature possono vantare ha espugnato il "Bianchelli". Raddoppi continui, intensità, qualche strategica perdita di tempo e un pizzico di fortuna sono stati gli ingredienti del successo, il Vastogirardi ha disputato una gara di livello, cosa che poche altre formazioni in lotta per la salvezza sono riuscite a fare al "Bianchelli". Nel primo tempo la Vigor ha provato a fare la partita, nella ripresa però il registro è cambiato: quando Kerjota ha tirato il fiato, nessun altro è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. "Le occasioni ci sono state, ma non siamo riusciti a trovare la via del gol – dice il ds vigorino Roberto Moroni –. Purtroppo le partite storte possono capitare, tuttavia non credo sia giusto tirare in ballo le motivazioni". "Ogni giorno lavoriamo al fianco dello staff e dei ragazzi per infondere fiducia e sicurezza – continua Moroni –. Finora la Vigor ha disputato un ottimo campionato e i playoff sono un traguardo fondamentale per mantenere alta l’asticella". I prossimi 180 minuti saranno decisivi: domenica prossima i rossoblù faranno visita al Riccione, squadra con nomi altisonanti, ma discontinua e in una posizione di classifica piuttosto delicata. Chiuderà il campionato il derby contro una Samb sempre più delusa e deludente, reduce da un altro avvicendamento in panchina. Di certo un playoff che non garantisce l’accesso diretto nella serie superiore non è così appetibile, ma snobbarlo sarebbe un errore. Significherebbe accontentarsi: la squadra, la società e i tifosi sono più uniti che mai per raggiungere l’obiettivo.

Nicolò Scocchera