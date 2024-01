La Vigor non molla. Il Matelica resta in testa La Vigor Castelfidardo vince e si porta a due punti dalla capolista Matelica, che non si ferma e vince 4-0. Nel Girone B della Promozione, 1^ giornata di ritorno, altri risultati: Porto S.Elpidio-Appignanese 2-1, Corridonia-Sangiorgese M.Rubbianese 2-0, Elpidiense Cascinare-Aurora Treia 1-2, Rapagnano-Atletico Centobuchi 1-2, Vigor Castelfidardo-Casette Verdini 2-0.