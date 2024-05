La windsurfer Medea Falcioni in finale per il Velista dell’anno

La tredicenne anconetana Medea Falcioni in finale per il Velista dell’Anno del Giornale della Vela, sabato a Marina Cala de’ Medici, in Toscana, a Rosignano Solvay. Sarà l’atto conclusivo di un riconoscimento che viene assegnato dal 1991 e che aggiudicherà i premi, dopo un sondaggio popolare online, suddivisi in diverse categorie. In quella Youth, under 25, ha trionfato a furor di popolo la giovane e promettente portacolori della Sef Stamura Ancona, la windsurfer Medea Falcioni, la più votata della categoria con 1402 voti, davanti alla sarda Maddalena Spanu con 1342, alla coppia Demurtas-Santi con 627, a Francesca Maria Salerno con 391 e Leonardo Tomasini con 368. Adesso tocca alla giuria decidere se confermare le scelte del pubblico o sovvertirle, scegliendo il vincitore per ciascuna categoria tra uno di quelli indicati dal sondaggio popolare. Intanto Medea Falcioni, classe 2010 e 14 anni ancora da compiere, si concentra sugli allenamenti insieme al suo allenatore di sempre, Giacomo Dottori, in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Lo scorso novembre a Cadice, in Spagna, ha conquistato l’oro mondiale nell’under 15 della tavola olimpica iQFoil e il bronzo nell’under 17, e adesso è passata a regatare con le under 19, pur essendo molto più giovane delle avversarie. Un modo per allenarsi a competere con le più forti e per prepararsi alle sfide dei prossimi anni, per Medea, l’astro nascente di Marina Dorica che sabato a Rosignano ha l’occasione di far parlare nuovamente di sé.

g.p.