La WunderKammer Orchestra con "Il Barocco, la voce, la danza"

Il fascino di un periodo musicale segnato dall’emergere di nuove forme protagonista oggi (ore 17.30) all’Oratorio della Carità di Fabriano. Merito del concerto "Il Barocco, la voce, la danza", organizzato da WunderKammer Orchestra con il patrocinio del Comune. Il soprano Ketevan Abiatari, la danzatrice e suonatrice di nacchere Ludovica Mosca, accompagnate al clavicembalo da Lorenzo Antinori, eseguiranno arie di Zipoli, Vivaldi, Turrini, Haendel, Bononcini e Scarlatti. Violinista e soprano, la georgiana Ketevan Abiatari ha studiato e frequentato il repertorio del belcanto italiano per poi, più recentemente, approdare al Canto Rinascimentale e Barocco. Artista poliedrica, Ludovica Mosca ha studiato danza classica e contemporanea e le quattro specialità di danza spagnola (Escuela Bolera, Estilizada, Regional e Flamenco) a Barcellona, danza barocca francese in Spagna e in Francia, danza del Rinascimento Italiano in Italia. Insegna pianoforte, musica da camera, nacchere e danza barocca alla Escola Luthier de música i dansa di Barcellona. Le note barocche sono affidate al clavicembalo di Lorenzo Antinori. Vincitore di concorsi organistici nazionali e internazionali, svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è Maestro di Cappella ed Organista della concattedrale di Urbania e della basilica cattedrale di Urbino. Biglietti 15 euro (ridotto per I minori di 18 anni 10 euro). La biglietteria allestita presso l’Oratorio della Carità aprirù alle ore 16.30. Prevendita online su Ticketnation. Per informazioni: 366 6094910 e info@wunderkammerorchestra.com.