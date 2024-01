L’abbigliamento con marchi griffati era contraffatto: sequestri

Oltre 32mila prodotti contraffatti o non sicuri sequestrati durante le trascorse festività dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Nel dettaglio i Finanzieri del Gruppo di Ancona hanno sottoposto a sequestro penale diverse decine di capi d’abbigliamento ritenuti contraffatti (tute, maglie e giubbotti recanti i marchi di note griffe della moda, tra i quali Moncler, Kway, North Face, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Peuterey) presenti su un banco di vendita ambulante presente nel mercato rionale del centro storico. Il titolare della ditta controllata, che non è stato in grado di esibire le fatture d’acquisto relative alla merce sequestrata, è stato denunciato alla Procura di Ancona. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Ancona e della locale Compagnia Pronto Impiego, in altri tre interventi in altrettanti esercizi commerciali situati ad Ancona, hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 32mila prodotti, tra cui decorazioni natalizie e non, articoli di cancelleria e articoli per la casa mancanti delle indicazioni minime necessarie.