"Lacrima in Giallo", atmosfere da brivido

Torna a tingersi di giallo e di nero il borgo di Morro d’Alba con la quarta edizione, del festival Lacrima in Giallo, al via il 31 maggio per chiudersi nel giorno della festa della Repubblica, il 2 giugno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo e del noir, una tre giorni che anche quest’anno coinvolgerà gli appassionati di atmosfere da brivido nell’accogliente territorio di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Non solo letteratura ma anche musica dal vivo, il 1 giugno (ore 21) con i Sadist e la violoncellista Caterina Palazzi (biglietti in vendita su ciaotickets.it) "Un’occasione - spiega il direttore artistico e scrittore monsavitese Alessandro Morbidelli accanto all’assessore alla Cultura Alessandra Boldreghini - per mettere a contatto il territorio con i narratori che attraverso le arti raccontano il nostro tempo nelle sue declinazioni più problematiche e complesse. Parlo di arti, al plurale, perché anche quest’anno l’attenzione è plurima: agli approfondimenti letterari di Matteo Mazzoli (il 31 maggio), Francesca Bertuzzi (1 giugno)e Barbara Baraldi 82 giugno), si affianca un viaggio onirico nelle opere del maestro Enzo Cucchi, in esposizione personale negli spazi espositivi di Santa Teleucania, e una serata dedicata alle musiche da incubo con la performance dei Sadist, storica band metal italiana attiva dagli anni novanta, il cui live sarà aperto dalla performance della violoncellista Caterina Palazzi".

Previsti inoltre appuntamenti con la creatività per ragazzi nei laboratori nella scuola grazie alla collaborazione di "Acca Accademia" di Comis di Jesi e nel museo Utensilia. La chiusura, il 2 giugno alle 21.30, spetterà alla banda cittadina con "note noir". Il Premio Terra Nera quest’anno verrà assegnato all’I.C. Rossini di San Marcello, i cui studenti partecipano al concorso letterario "Racconti della nostra Terra". Si tingerà di giallo anche il camminamento di ronda "La Scarpa", che accoglierà le presentazioni dei romanzi a tinte fosche direttamente con l’autore Matteo Mazzoli (che presenterà il suo "Ombre di un’estate") e con le autrici Francesca Bertuzzi ("La star") e Barbara Baraldi ("La bambina dagli occhi di cristallo"). Sarà il suggestivo torrione Teodorico ad ospitarle. Piazza Barcaroli sarà invece il punto di ritrovo musicale per gli appassionati. Ogni sera è prevista inoltre una "cena con l’autore" al ristorante dal Mago. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3285487491 o cliccare su www.lacrimaingiallo.it.

Sara Ferreri