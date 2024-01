L’allarme di Tiberi, il maestro cartaio

E’ allarme truffe, vittime persone di ogni età ma anche e soprattutto sempre più anziani. A intervenire è anche il maestro cartaio fabrianese Sandro Tiberi, nei panni di presidente Anap di Confartigianato, associazione da anni in prima linea contro un fenomeno odioso che colpisce una delle fasce più deboli e indifese della popolazione. "Nelle Marche – evidenzia Tiberi - il 40 per cento della popolazione ha un’età superiore ai 55 anni, per questo riteniamo fondamentale che si ponga una particolare attenzione adun welfare strutturato, una rete di servizi e opportunità rivolte agli over 60. Le principali direttrici su cui ci chiedono di intervenire i nostri soci sono servizi per la non autosufficienza, servizi sanitari accessibili, supporto all’invecchiamento attivo. A questo impegno Anap affianca quello rivolto alla prevenzione per ‘ridurre l’isolamento degli anziani e il senso di vulnerabilità. Grazie alla collaborazione con la questura di Ancona, Anap, nel 2021 e nel 2022, ha elaborato la campagna ‘Difendiamoci dai truffatori’ con una e una brochure, in parte in dialetto, di facile consultazione e in distribuzione nelle parrocchie, nei centri di aggregazione e in occasione di eventi di sensibilizzazione".